Paola Perego nonna: è nata la sorellina di Pietro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paola Perego era già una nonna innamoratissima del primo nipote, il piccolo Pietro, ma adesso con la nascita della nipotina l’amore si moltiplica. E’ dolcissimo il messaggio con cui la conduttrice ha annunciatrice ha annunciato l’arrivo della sorellina di Pietro. E’ nata Alice, è nata la seconda figlia della sua Giulia. Giulia Carnevale è giovanissima e dopo la nascita del primo figlio a novembre del 2018 adesso la famiglia è ancora più bella e allargata. E’ un momento davvero felice per Paola Perego e Lucio Presta perché anche Niccolò Presta e Lorella Boccia ad ottobre sono diventati genitori, anche per loro una bellissima bambina, la piccola Luce Althea. Una famiglia piena di bimbi è la gioia immensa per la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 gennaio 2022)era già unainnamoratissima del primo nipote, il piccolo, ma adesso con la nascita della nipotina l’amore si moltiplica. E’ dolcissimo il messaggio con cui la conduttrice ha annunciatrice ha annunciato l’arrivo delladi. E’Alice, èla seconda figlia della sua Giulia. Giulia Carnevale è giovanissima e dopo la nascita del primo figlio a novembre del 2018 adesso la famiglia è ancora più bella e allargata. E’ un momento davvero felice pere Lucio Presta perché anche Niccolò Presta e Lorella Boccia ad ottobre sono diventati genitori, anche per loro una bellissima bambina, la piccola Luce Althea. Una famiglia piena di bimbi è la gioia immensa per la ...

