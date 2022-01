NBA 2021-2022 | i risultati della notte 14 gennaio | Memphis senza freni Milwaukee supera nettamente Golden State | male Brooklyn

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Continua la stagionedi NBA. Nellasi sono disputate cinque partite e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Tutto facile pernel primo matchcontro. La squadra allenata da coach Mike Budenholzer prende il largo grazie a un primo tempo devastante chiuso con un parziale di 77-38 e poi gestisce comodamente il vantaggio fino al 118-99 finale. I migliori in casa Bucks sono Giannis Antetokounmpo (30 pt, 12 rim e 11 ast) e Khris Middleton (23 pt, 5 rim e 7 assist), mentre tra le fila dei Warriors c’è da evidenziare la discreta prova di Andrew Wiggins (16 pt). Vittoria anche perche ...

zazoomblog : NBA 2021-2022: calendario risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - #2021-2022: #calendario… - sportface2016 : #NBA: #Antetokounmpo stende i #Warriors con una tripla doppia, #Nuggets a valanga - MarcoAMunno : Ben Simmons & Zion Williamson: a circa metà regular season NBA 2021/22, 0 partite giocate. #NbaTipo - sportface2016 : #Basket, #NBA 2021/2022: il resoconto dei match della notte - IGNitalia : Sony ha pubblicato la Top 20 dei videogiochi più venduti su PS4 e PS5 lo scorso anno: trionfano i soliti noti, tra… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

I due giocatori più forti e rappresentativi dei Boston Celtics (franchigia di), Jaylen Brown e ... A Jayson Tatum, 23 anni, era stato diagnosticato il Covid a gennaioe ha detto ai media che da ......2k22 Riders Republic The Climb 2 Gioco di ruolo GOTY: Final Fantasy XIV: Endwalker Pathfinder: Wrath of the Righteous Shin Megami Tensei V Tales of Arise Wildermyth Gioco di guida GOTY: F1...Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte si sono disputate cinque partite e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. T ...NBA 2021/2022: Antetokounmpo stende i Warriors con una tripla doppia, Nuggets a valanga. Memphis non si ferma più.