Marcelino e le quattro finali dell' Athletic | Siamo tornati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marcelino quattro

Corriere dello Sport.it

Il tecnico dell'Athletic Bilbao,, si appresta a giocare la sua quarta finale da quando è in sella al club...città di Jeddah e Riad andranno in scena le due semifinali e la finalissima nel giro di... Il Bilbao diha qualche punto in meno in classifica, ma resta a contatto con la zona Europa. ...Niente derby di Madrid per la finale di Supercoppa spagnola che andrà in scena a Riyad, in Arabia Saudita. Il Real Madrid, che ha sconfitto il Barcellona, se la vedrà con l’Athletic Bilbao, che ha rim ...Le probabili formazioni di Real Madrid-Athletic Bilbao, match valido per la finale di Supercoppa spagnola che si giocherà a Jeddah ...