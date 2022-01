LIVE Biathlon, staffetta femminile Ruhpolding 2022 in DIRETTA: si comincia (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Al primo rilevamento cronometrico sono ancora tutte lì davanti. 14.32 Sono 24 le nazioni che hanno preso il via quest’oggi. 14.30 È INIZIATA LA GARA, BUON DIVERTIMENTO! 14.28 Le atlete si stanno avvicinando alla partenza, ci siamo quasi! 14.26 A Rupholding (Germania) c’è il sole. Come spesso accade qui, il vento è praticamente assente. 14.23 Per il Bel Paese potrebbe essere decisiva la prestazione di Dorothea Wierer (reduce dal bellissimo terzo posto di due giorni fa), ma tanto dipenderà dalla prestazione di Vittozzi, ormai in piena crisi al poligono da qualche gara. 14.18 L’Italia partirà invece per andare in cerca di un piazzamento importante. La prima a prendere il via per la squadra azzurra sarà Lisa Vittozzi, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. 14.15 La favorite per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Al primo rilevamento cronometrico sono ancora tutte lì davanti. 14.32 Sono 24 le nazioni che hanno preso il via quest’oggi. 14.30 È INIZIATA LA GARA, BUON DIVERTIMENTO! 14.28 Le atlete si stanno avvicinando alla partenza, ci siamo quasi! 14.26 A Rupholding (Germania) c’è il sole. Come spesso accade qui, il vento è praticamente assente. 14.23 Per il Bel Paese potrebbe essere decisiva la prestazione di Dorothea Wierer (reduce dal bellissimo terzo posto di due giorni fa), ma tanto dipenderà dalla prestazione di Vittozzi, ormai in piena crisi al poligono da qualche gara. 14.18 L’Italia partirà invece per andare in cerca di un piazzamento importante. La prima a prendere il via per la squadra azzurra sarà Lisa Vittozzi, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. 14.15 La favorite per la ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Ruhpolding: è il giorno della staffetta femminile con Bielorussia e Francia favorite, ma là davanti c’è spazio #bia… - neveitalia : LIVE da Ruhpolding: è il giorno della staffetta femminile con Bielorussia e Francia favorite, ma là davanti c’è spa… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Fillon Maillet va in testa. Hofer e Windisch ne sbagliano uno in p… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Eder e Ponsiluoma provano a fare il colpaccio! Partiti Bormolini e… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Ruhpolding: Bormolini punta alla top 10 nella Sprint maschile, davanti è lotta a tre per la coppa #biathlon #13Genn… -