Il principe Andrea come il principe Harry: cosa succederà ai due ex della royal family (Di venerdì 14 gennaio 2022) In principio era stato il principe Harry. Che, facendo il gran rifiuto, aveva dovuto subire la conseguenza di vedersi tolti i titoli militari e quello di Sua Altezza Reale. La stessa sorte è toccata a suo zio, il principe Andrea di York. Ma, in questo caso, a seguito dell'accusa infamante di aver fatto sesso – costringendola – una ragazza minorenne. Una di quelle che facevano parte della tratta (internazionale: perché di questo è stato accusato) del pedofilo Jeffrey Epstein. Ma cosa succederà ora ai due ex della royal family? Anche al principe Andrea, come al principe ...

