Il bollettino Covid deve cambiare, non sparire. La versione di Boccia Artieri (Di venerdì 14 gennaio 2022) bollettino sì, bollettino no. È davvero in questi termini che si deve porre la domanda sui dati giornalieri relativi alla pandemia comunicati dal governo, sulla cui diffusione negli ultimi giorni ci si interroga? Secondo Giovanni Boccia Artieri, professore ordinario di Sociologia della comunicazione e dei media digitali nell’Università di Urbino Carlo Bo e autore di “Shockdown. Media, cultura, comunicazione e ricerca nella pandemia” (con M. Farci, Meltemi, 2021) e “Voci della democrazia – Il futuro del dibattito pubblico” (con S. Bentivegna, Il Mulino, 2021), no. “Non bisogna eliminare la comunicazione sui dati, ma bisogna modificarne le fattezze in funzione del contesto che, rispetto a un anno fa, è cambiato”. E non solo. Secondo il professore, servirebbe una cabina di regia comunicativa che si ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022)sì,no. È davvero in questi termini che siporre la domanda sui dati giornalieri relativi alla pandemia comunicati dal governo, sulla cui diffusione negli ultimi giorni ci si interroga? Secondo Giovanni, professore ordinario di Sociologia della comunicazione e dei media digitali nell’Università di Urbino Carlo Bo e autore di “Shockdown. Media, cultura, comunicazione e ricerca nella pandemia” (con M. Farci, Meltemi, 2021) e “Voci della democrazia – Il futuro del dibattito pubblico” (con S. Bentivegna, Il Mulino, 2021), no. “Non bisogna eliminare la comunicazione sui dati, ma bisogna modificarne le fattezze in funzione del contesto che, rispetto a un anno fa, è cambiato”. E non solo. Secondo il professore, servirebbe una cabina di regia comunicativa che si ...

