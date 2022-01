Gratin di patate dolci con latte di cocco: senza farina, burro, uova! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se cercate un cambio di scenario in inverno, ecco un Gratin alternativo: di patate dolci, senza lattosio, farina né burro, ma con latte di cocco! Si tratta di un contorno davvero sfiziosissimo, delicato e ricercato, che accompagna splendidamente arrosti di maiale o di vitello. Versatile ed originale, può essere preparato senza problemi il giorno prima. Riponetelo in frigorifero e tiratelo fuori 1 ora prima della cottura. Riscaldatelo in forno per 30/40 minuti a 180°. quindi aggiungete il pangrattato e proseguite la cottura per un altro quarto d’ora, impostando la modalità grill per gli ultimi 5 minuti. Sfornerete così un vero capolavoro che sorprenderà i vostri ospiti, avvolgendoli in una sapore inedito, rotondo e convincente, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se cercate un cambio di scenario in inverno, ecco unalternativo: dilattosio,né, ma condi! Si tratta di un contorno davvero sfiziosissimo, delicato e ricercato, che accompagna splendidamente arrosti di maiale o di vitello. Versatile ed originale, può essere preparatoproblemi il giorno prima. Riponetelo in frigorifero e tiratelo fuori 1 ora prima della cottura. Riscaldatelo in forno per 30/40 minuti a 180°. quindi aggiungete il pangrattato e proseguite la cottura per un altro quarto d’ora, impostando la modalità grill per gli ultimi 5 minuti. Sfornerete così un vero capolavoro che sorprenderà i vostri ospiti, avvolgendoli in una sapore inedito, rotondo e convincente, ...

Advertising

PParaboni : RT @AtoutfranceIT: [ricette] Oggi il Gratin Dauphinois , un piatto a base di patate ?? adatto per l’inverno. Con patate , latte ,groviera ,… - robertazennaro : RT @AtoutfranceIT: [ricette] Oggi il Gratin Dauphinois , un piatto a base di patate ?? adatto per l’inverno. Con patate , latte ,groviera ,… - andreascotto1 : RT @AtoutfranceIT: [ricette] Oggi il Gratin Dauphinois , un piatto a base di patate ?? adatto per l’inverno. Con patate , latte ,groviera ,… - BarbaraLovato1 : RT @AtoutfranceIT: [ricette] Oggi il Gratin Dauphinois , un piatto a base di patate ?? adatto per l’inverno. Con patate , latte ,groviera ,… - AtoutfranceIT : [ricette] Oggi il Gratin Dauphinois , un piatto a base di patate ?? adatto per l’inverno. Con patate , latte ,grovie… -