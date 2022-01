Gianmaria Antinolfi | chi è sua mamma Esmeralda Vetromile | “Deve trovare la serenità”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è ladie dei suoi fratelli, avuti da due uomini differenti, di cui però non abbiamo notizie, così come di suo marito. Della sorella del gieffino sappiamo solamente che lo scorso anno si è sposata nella bellissima isola di Panarea.è stata intervistata dal settimanale DiPiù in merito al flirt di suo figlio con Belen Rodriguez. Ecco cosa ha dichiarato suall’epoca. Capisco perché vuole parlare con me, le hanno detto che ho organizzato io l’evento in cui è nato il legame tra Belen e mio figlio al circolo Rari Nantes di Napoli. Ho curato io l’organizzazione, il menù, la scelta della musica nelle sale del Rari Nantes, e sapevo che ci sarebbe stata ...