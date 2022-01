Fognini Bolelli-Peers Polasek | Finale ATP Sydney 2022 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladel torneo di doppio ATP 250 di, in Australia, vedrà protagonista questa notte la coppia italiana composta da Fabioe Simonecontro la coppia testa di serie numero 3, formata dall’australiano Johne dallo slovacco Filip. Ad aprire ilperò sarà ladi doppio femminile, prevista alle ore 03.00 italiane. A seguire si giocherà lamaschile, secondo incontro insulla Ken Rosewall Arena, che sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis TV ed in direttasu supertennis.tv.DOPPIO SABATO 15 GENNAIODalle ore 03:00 italiane Vivian Heisen / Panna Udvardy ...