“Drake mi ha messo la salsa piccante nel preservativo perché aveva paura di un furto di sperma” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una modella citerà in giudizio Drake dopo una notte di sesso (consensuale) che ha preso una svolta a dir poco bizzarra. A raccontarlo sono alcuni siti di gossip americani, citando la pagina Instagram Too Much Tea, seguita da 71.2mila persone. La storia è la seguente: circa una settimana fa, i due si sono conosciuti sui social e poi incontrati durante un party. La festa è continuata nella camera dell’hotel dove alloggiava il cantante e produttore canadese. Tralasciando i dettagli intimi raccontati dalla modella, pare che una volta terminato il rapporto, lei sia entrata in bagno al fine di cercare di rimanere incinta con lo sperma contenuto nel profilattico. A quel punto un dolore lancinante. Il motivo? Lui avrebbe messo della salsa piccante nel preservativo al fine di “evitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una modella citerà in giudiziodopo una notte di sesso (consensuale) che ha preso una svolta a dir poco bizzarra. A raccontarlo sono alcuni siti di gossip americani, citando la pagina Instagram Too Much Tea, seguita da 71.2mila persone. La storia è la seguente: circa una settimana fa, i due si sono conosciuti sui social e poi incontrati durante un party. La festa è continuata nella camera dell’hotel dove alloggiava il cantante e produttore canadese. Tralasciando i dettagli intimi raccontati dalla modella, pare che una volta terminato il rapporto, lei sia entrata in bagno al fine di cercare di rimanere incinta con locontenuto nel profilattico. A quel punto un dolore lancinante. Il motivo? Lui avrebbedellanelal fine di “evitare ...

