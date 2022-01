Diana Del Bufalo si difende: «Non sono una no vax. Cacciata da LOL? È una fake news» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Diana Del Bufalo non è una no vax. E la notizia che la cantante, attrice e conduttrice televisiva non farà parte del cast di LOL 2 «è una fake news». A dichiararlo è proprio lei, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, a Ilaria Ravarino. Diana Del Bufalo sarà in scena, da mercoledì 19 gennaio, al teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo «Sette Spose per Sette Fratelli», tratto dal celebre film di Stanley Donan, con cui si misura per la prima volta con il genere del musical, cantando e ballando con Marco Bazzoni, sulle musiche dell’orchestra diretta dal maestro Peppe Vessicchio. La cantante e attrice romana, di 31 anni, ha un carattere indomabile e proprio per questo è spesso al centro di polemiche, l’ultima proprio quella che riguarda il vaccino anti Covid-19. ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 14 gennaio 2022)Delnon è una no vax. E la notizia che la cantante, attrice e conduttrice televisiva non farà parte del cast di2 «è una». A dichiararlo è proprio lei, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, a Ilaria Ravarino.Delsarà in scena, da mercoledì 19 gennaio, al teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo «Sette Spose per Sette Fratelli», tratto dal celebre film di Stanley Donan, con cui si misura per la prima volta con il genere del musical, cantando e ballando con Marco Bazzoni, sulle musiche dell’orchestra diretta dal maestro Peppe Vessicchio. La cantante e attrice romana, di 31 anni, ha un carattere indomabile e proprio per questo è spesso al centro di polemiche, l’ultima proprio quella che riguarda il vaccino anti Covid-19. ...

Italia_Notizie : Diana Del Bufalo insiste: “Non sono vaccinata per motivi di salute. A teatro? Tamponi. Ma non sono no vax” - domenicomarock : RT @FQMagazineit: Diana Del Bufalo insiste: “Non sono vaccinata per motivi di salute. A teatro? Tamponi. Ma non sono no vax” - Reemul64 : RT @fatina909: ???????? DIANA 11 mesi,12 kg abbandonata legata alla rete del rifugio adesso è al sicuro Probabilmente ha sempre vissuto in ca… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Diana Del Bufalo insiste: “Non sono vaccinata per motivi di salute. A teatro? Tamponi. Ma non sono no vax” - debby3583 : RT @matteograndi: A quando un bel confronto sul sistema immunitario fra Diana Del Bufalo e Anthony Fauci? -