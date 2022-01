David Sassoli, la moglie Alessandra: “Troppo presto davvero” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “‘Ho avuto una vita bella, decisamente molto bella. E finirla a 65 anni è davvero Troppo presto’. Questo mi dicevi solo due settimane fa, quando avevi capito già tutto, mentre noi giocavamo a nasconderci la realtà, sperando l’impossibile. Troppo presto davvero”. E’ un passaggio del ricordo che Alessandra Vittorini dedica al marito scomparso, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, durante i funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. “Famiglia e politica – ha detto ancora – famiglia e passione, altri luoghi e altri impegni, in cui hai costruito con tenacia il tuo modo di essere, il tuo modo di fare e i tuoi valori. Noi siamo stati il tuo punto fermo, ma dividerti e condividerti con altri ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) “‘Ho avuto una vita bella, decisamente molto bella. E finirla a 65 anni è’. Questo mi dicevi solo due settimane fa, quando avevi capito già tutto, mentre noi giocavamo a nasconderci la realtà, sperando l’impossibile.”. E’ un passaggio del ricordo cheVittorini dedica al marito scomparso,, presidente del Parlamento Europeo, durante i funerali di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. “Famiglia e politica – ha detto ancora – famiglia e passione, altri luoghi e altri impegni, in cui hai costruito con tenacia il tuo modo di essere, il tuo modo di fare e i tuoi valori. Noi siamo stati il tuo punto fermo, ma dividerti e condividerti con altri ha ...

