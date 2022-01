Carlos Sainz è contento | “Siamo sempre stati davanti | adesso…”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) È stato il vincitore della Tappa 11 della Dakar 2022.ha spiegato i motivi della sua vittoria con un pizzico di rammarico: senza i problemi patiti nelle prime tappe, il veterano spagnolo avrebbe potuto competere per l’alloro del campione anche in questa edizione così combattuta. Le parole diEcco le parole didopo aver vinto la Tappa 11 della Dakar 2022 dedicata alle Auto: “Sono molto fiero di Lucas (Cruz). Finalmente una speciale degna del nome ‘Dakar’. La migliore tappa con tutto il meglio del rally raid: catene di dune di ogni dimensione, tratti veloci, pietre, navigazione, anche camel grass, mai incontrato finora. Con i se e con i ma non si vince la gara, ma senza l’errore nel road book della prima speciale, perché di errore si è ...

Secondo successo alla Dakar 2022 perLa vittoria odierna è andata a, al secondo successo in questa edizione dopo l'affermazione nella terza tappa . Partito secondo, lo spagnolo di ...L'orgoglio del campione emerge quando il gioco si fa duro.- ormai fuori classifica sin dalla seconda giornata di questa Dakar 2022 per via di alcuni problemi nella navigazione che lo hanno subito spinto lontanissimo dalla lotta per il vertice, ...BISHA – Seconda vittoria e sesto podio per Carlos Sainz con la Audi Rs Q e-tron, il suv elettrico ad autonomia estesa, alla Dakar 2022. Si tratta della terza affermazione del ...“El Matador” vince di forza l’undicesima tappa rimanendo in testa dall’inizio alla fine e non lasciando spazio agli avversari. SOTTO LA CLASSIFICA DELLA TAPPA DI OGGI. SEGUE LA CLASSIFICA GENERALE AD ...