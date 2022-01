A un metro e con Ffp2 il rischio di contagio è trascurabile. La ricerca dell'Università di Padova (Di venerdì 14 gennaio 2022) Senza la mascherina, le goccioline di saliva emesse quando si parla da una persona che ha l’infezione da Covid-19 possono raggiungere la distanza di poco più d’un metro, mentre starnutendo arrivano fino 7 metri in condizioni di elevata umidità. La mascherina chirurgica dà invece una protezione misurabile e una ancora maggiore si ha utilizzando la Ffp2 anche se è impossibile stabilire una distanza di sicurezza universale. Ad indicarlo sono i risultati ottenuti dal gruppo di ricerca di Francesco Picano, del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, pubblicati sul Journal of the Royal Society Interface.Il gruppo di ricerca, del quale fanno parte Federico Dalla Barba e Jietuo Wang, ha lavorato in collaborazione con Alfredo Soldati, e Alessio Roccon, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Senza la mascherina, le goccioline di saliva emesse quando si parla da una persona che ha l’infezione da Covid-19 possono raggiungere la distanza di poco più d’un, mentre starnutendo arrivano fino 7 metri in condizioni di elevata umidità. La mascherina chirurgica dà invece una protezione misurabile e una ancora maggiore si ha utilizzando laanche se è impossibile stabilire una distanza di sicurezza universale. Ad indicarlo sono i risultati ottenuti dal gruppo didi Francesco Picano, del dipartimento di Ingegneria Industrialedi, pubblicati sul Journal of the Royal Society Interface.Il gruppo di, del quale fanno parte Federico Dalla Barba e Jietuo Wang, ha lavorato in collaborazione con Alfredo Soldati, e Alessio Roccon, ...

