Wta Adelaide 2 2022: il montepremi e il prize money (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Adelaide 2 2022, in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Aryna Sabalenka guida il seeding australiano, in cerca della migliore condizione fisica per far bene agli Australian Open; la potenza dei colpi della bielorussa potrà fare la differenza sul veloce aussie. Elina Svitolina occupa invece le vesti della seconda testa di serie del main draw e potrà insidiare la volontà di trionfare di Sabalenka. In tabellone anche l’azzurra Jasmine Paolini, la quale proverà a dar continuità alla straordinaria annata 2021. Il prize money totale dell’evento australiano corrisponde a 151.356 euro, dei quali 25.850 saranno trasferiti di diritto alla vincitrice dell’evento in questione, con 470 punti del ranking femminile a completare ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ile ildel Wta 250 di, in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Aryna Sabalenka guida il seeding australiano, in cerca della migliore condizione fisica per far bene agli Australian Open; la potenza dei colpi della bielorussa potrà fare la differenza sul veloce aussie. Elina Svitolina occupa invece le vesti della seconda testa di serie del main draw e potrà insidiare la volontà di trionfare di Sabalenka. In tabellone anche l’azzurra Jasmine Paolini, la quale proverà a dar continuità alla straordinaria annata 2021. Iltotale dell’evento australiano corrisponde a 151.356 euro, dei quali 25.850 saranno trasferiti di diritto alla vincitrice dell’evento in questione, con 470 punti del ranking femminile a completare ...

