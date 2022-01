Vestager: "Ita? Società che soffrono possono chiedere aiuti a governo" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le Società che si ritrovano in difficoltà a causa delle restrizioni anti - Covid imposte dal proprio Paese, 'possono ottenere delle compensazioni'. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leche si ritrovano in difficoltà a causa delle restrizioni anti - Covid imposte dal proprio Paese, 'ottenere delle compensazioni'. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione ...

Advertising

UnitedPlanetFe1 : ++ Ita:Vestager, può chiedere ristori per restrizioni del Covid 'Compagnia diversa da Alitalia' BRUXELLES (ANSA)… - telodogratis : Ita: Vestager, può chiedere ristori per restrizioni covid - MediasetTgcom24 : Vestager: 'Ita? Società che soffrono possono chiedere aiuti a governo' #MargretheVestager - fisco24_info : Ita: Vestager, può chiedere ristori per restrizioni covid: 'Compagnia diversa da Alitalia' -

Ultime Notizie dalla rete : Vestager Ita Vestager: "Ita? Società che soffrono possono chiedere aiuti a governo" Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager parlando delle difficoltà di Ita nei primi mesi di operatività della compagnia aerea. 'Spetta a qualsiasi azienda entrare ...

La mappa del contagio: l'Europa Italia compresa in rosso scuro Ore 14.14 - Vestager: Ita può chiedere ristori per restrizioni Covid "Le società che soffrono delle restrizioni per il Covid imposte dai governi possono ottenere delle compensazioni" da parte dello ...

Ita: Vestager, può chiedere ristori per restrizioni covid - Economia Agenzia ANSA Vestager: "Ita? Società che soffrono possono chiedere aiuti a governo" Le società che si ritrovano in difficoltà a causa delle restrizioni anti-Covid imposte dal proprio Paese, "possono ottenere delle compensazioni". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europe ...

Vestager, Ita può chiedere ristori per restrizioni del Covid BRUXELLES - "Le società che soffrono delle restrizioni per il Covid imposte dai governi possono ottenere delle compensazioni" da parte dello Stato. In risposta ad una domanda sulle difficoltà di Ita n ...

Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margretheparlando delle difficoltà dinei primi mesi di operatività della compagnia aerea. 'Spetta a qualsiasi azienda entrare ...Ore 14.14 -può chiedere ristori per restrizioni Covid "Le società che soffrono delle restrizioni per il Covid imposte dai governi possono ottenere delle compensazioni" da parte dello ...Le società che si ritrovano in difficoltà a causa delle restrizioni anti-Covid imposte dal proprio Paese, "possono ottenere delle compensazioni". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europe ...BRUXELLES - "Le società che soffrono delle restrizioni per il Covid imposte dai governi possono ottenere delle compensazioni" da parte dello Stato. In risposta ad una domanda sulle difficoltà di Ita n ...