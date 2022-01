Variante Omicron e vaccino | sintomi | terza dose

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 26 novembre l’Oms ha designato laB.1.1.529 come ‘Variant of Concern’ (Voc), con il nome di, efficacia, trasmissibilità: ecco cosa sappiamo dellaisolata per la prima volta in campioni raccolti in Botswana e Sud Africa. Ci sono evidenze consistenti cheabbia una maggiore trasmissibilità rispetto allaDelta in Paesi, si legge sul sito dell’Iss (Istituto superiore di sanità). Gravità dell’infezione I dati sulla gravità clinica dei pazienti infettati consono stati raccolti settimana dopo settimana: i primi riscontri da Sud Africa, Gran Bretagna e Danimarca hanno suggerito una riduzione del rischio di ...