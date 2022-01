Serie C | Pagni | “Catanzaro | che colpi! Baldini al Palermo? Dico la mia | a Catania…”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Danilo, ex dirigente di Milan e Salernitana - tra le altre -, affonta diverse tematiche in chiaveC. Dal problema Covid-19 al calciomercato di Lega Pro, passando per il ritorno di Silvioale il caso Catania

Danilo Pagni, ex dirigente di Milan e Salernitana - tra le altre -, affonta diverse tematiche in chiave Serie C. Dal problema Covid-19 al calciomercato di Lega Pro, passando per il ritorno di Silvio B ...Il direttore sportivo Pagni interviene in un'intervista per parlare del mercato di Serie C e del Palermo di Baldini.