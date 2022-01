Sampdoria, Ihattaren: “Non mi pagavano ed ero abbandonato a me stesso, sono andato via per proteggermi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Me ne sono andato e non ho ricevuto più notizie dalla Sampdoria. Non è una cosa bella: a 19 anni me ne stavo lì in albergo, da solo, abbandonato al mio destino”. Parole dure dell’ex blucerchiato Mohamed Ihattaren, che durante un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf ha raccontato la sua esperienza italiana prima della sua fuga in Olanda. “Non riuscivo più a sopportare alcune circostanze. Ogni tipo di accordo non è stato rispettato, era come se non fossi mai esistito. Non mi pagavano, non c’è mai stato nessun conto in banca o nessuna assicurazione, una situazione irritante. Avevo perso fiducia, così ho deciso di proteggere me stesso e sono andato via”. Inoltre, Ihattarea ha aggiunto che “dopo gli allenamenti mangiavamo al ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Me nee non ho ricevuto più notizie dalla. Non è una cosa bella: a 19 anni me ne stavo lì in albergo, da solo,al mio destino”. Parole dure dell’ex blucerchiato Mohamed, che durante un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf ha raccontato la sua esperienza italiana prima della sua fuga in Olanda. “Non riuscivo più a sopportare alcune circostanze. Ogni tipo di accordo non è stato rispettato, era come se non fossi mai esistito. Non mi, non c’è mai stato nessun conto in banca o nessuna assicurazione, una situazione irritante. Avevo perso fiducia, così ho deciso di proteggere mevia”. Inoltre, Ihattarea ha aggiunto che “dopo gli allenamenti mangiavamo al ...

