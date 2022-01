Roma | minorenne violentata la notte di Capodanno | le intercettazioni incastrano 3 giovani

(Di giovedì 13 gennaio 2022)– I Carabinieri della Compagnia diCassia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di 3 ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni (2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto ad obbligo di presentazione alla P.G. con obbligo di dimora in), gravemente indiziati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata, perché perpetrata nei confronti di una ragazza minore degli anni 18 (in condizione di inferiorità psico-fisica in quanto in forte stato di alterazione psicofisica) all’interno di una privata dimora. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di, è stata avviata a seguito della denuncia formalizzata nella tarda serata del 2 gennaio del 2021 presso la ...

I giovani sono accusati di avere violentato unadurante una festa avvenuta ain una villetta la notte di Capodanno del 2021 , un anno fa. In due sono finiti ai domiciliari, per il ...Due ragazzi sono finiti ai domiciliari: per il terzo disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora aRoma, stupro in una festa privata a Capodanno, vittima una 17enne: indagini in corso ma gli indagati sarebbero tre ragazzi tra i 19 e 21 anni ...La giovane raccontò ai carabinieri di avere subito una violenza nella notte tra il 31 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 durante una festa organizzata in una villetta ...