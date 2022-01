Riflessione a tre voci

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Rubare il titolo di quel piccolo, delizioso capolavoro di Stefano Benni che è il romanzo Comici spaventati guerrieri, rappresenta una forte tentazione per sintetizzare la condizione dei maschi caucasici etero. Però, per “guerrieri” non immaginatevi pugnaci cavalieri o eroi in trincea, ma al massimo pallide imitazioni di Don Chisciotte intenti a difendere i privilegi di una cultura che, forse, non piace più neanche a loro. Almeno così la pensa una giuria di tre maschi caucasici gay che li osserva benevolmente e con un filo di condiscendenza. È composta da Fabrizio Sclavi, senese della contrada della Lupa, “un po’ stronzo” per sua definizione, classe 1947, fortemente disabile, tra i più celebri giornalisti di moda internazionali: dopo aver diretto Mondo Uomo, Männer Vogue, Amica, Vogue Homme International, oggi è un artista e scrittore che ha raccontato la sua avventurosa vita ...