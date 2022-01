Raspadori: «Mia prima figurina un momento toccante. Con Scamacca mi trovo alla grnade» (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’attaccante del Sassuolo Raspadori ha parlato nel corso della presentazione del nuovo Album Calciatori Panini Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, ha parlato nel corso della presentazione del nuovo Album Calciatori Panini. prima figurina – «Vedere la mia prima figurina è stato momento davvero emozionante, un po’ come vedere la tua maglia per la prima volta nello spogliatoio. È toccante, passi dall’altra parte: fino a poco prima eri lì che le collezionavi e ti emozionavi nello scambiarle. In poco tempo ti ritrovi dall’altra parte a vedere i bambini che scambiano la tua. Da piccolo mi emozionavo quando trovavo i calciatori della Nazionale, come Del Piero, magari campioni del mondo. Erano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’attaccante del Sassuoloha parlato nel corso della presentazione del nuovo Album Calciatori Panini Giacomo, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, ha parlato nel corso della presentazione del nuovo Album Calciatori Panini.– «Vedere la miaè statodavvero emozionante, un po’ come vedere la tua maglia per lavolta nello spogliatoio. È, passi dall’altra parte: fino a pocoeri lì che le collezionavi e ti emozionavi nello scambiarle. In poco tempo ti ritrovi dall’altra parte a vedere i bambini che scambiano la tua. Da piccolo mi emozionavo quando trovavo i calciatori della Nazionale, come Del Piero, magari campioni del mondo. Erano ...

