Peste suina africana | caccia vietata tra Piemonte e Liguria Stop anche al trekking

Peste suina, primi stop alle esportazioni di salumi e carni made in Italy - La peste suina africana preoccupa gli allevatori italiani. Danni da 20 milioni al mese, ma rischi su 1,7 miliardi - Peste suina africana, primi stop alle esportazioni di salumi e carni madeinItaly - Allarme peste suina africana: divieto di caccia in 114 comuni fra Piemonte e Liguria. Stop a raccolta funghi, pesca - Vietata la caccia e altre attività nell'area infetta #pestesuina

Divieto di caccia nella zona ritenuta infetta daafricana , 114 Comuni di cui 78 in Piemonte e 36 in Liguria . I ministri della Salute e dell'Agricoltura, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli , hanno firmato un' ordinanza per cercare di ...Genova " I ministri delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato un'ordinanza per frenare l'epidemia dinei territori di 114 comuni: 78 in provincia di Alessandria, 36 in provincia di Genova e 7 in provincia di Savona., la Confederazione agricoltori: "Lo stop alla caccia dei ...I ministri Roberto Speranza e Stefano Patuanelli hanno firmato un'ordinanza per frenare l'epidemia di peste suina nei territori colpiti. "L'ordinanza - si sottolinea - consente alle attività produttiv ...Vietate la caccia, la pesca e la raccolta di funghi e tartufi nella zona stabilita come infetta dalla peste suina africana ...