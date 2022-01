Lazio, Sarri vuole un centrocampista dell’Inter: i dettagli della trattativa! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sarri, soprattutto dopo gli ultimi risultati negativi, chiede a gran voce rinforzi da Lotito. Il problema, però, come ribadito dallo stesso tecnico nella conferenza post-partita di Inter-Lazio, è l’indice di liquidità. Questo non permette alla Lazio di fare acquisti senza prima cedere qualche calciatore. Vecino Inter mercatoNonostante questo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Matias Vecino dell’Inter, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Sarri lo vorrebbe subito, ma Lotito ha avviato i contatti con l’uruguaiano per giugno. Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022), soprattutto dopo gli ultimi risultati negativi, chiede a gran voce rinforzi da Lotito. Il problema, però, come ribadito dallo stesso tecnico nella conferenza post-partita di Inter-, è l’indice di liquidità. Questo non permette alladi fare acquisti senza prima cedere qualche calciatore. Vecino Inter mercatoNonostante questo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Matias Vecino, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022.lo vorrebbe subito, ma Lotito ha avviato i contatti con l’uruguaiano per giugno.

