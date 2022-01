Juventus, è Loftus-Cheek il sostituto di Arthur: tutto sul centrocampista del Chelsea (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Juventus continua a muoversi senza sosta sul fronte calciomercato, l’intenzione della dirigenza è quella di rinforzare la rosa. La squadra è competitiva per disputare una seconda parte da protagonista. I bianconeri hanno cambiato strategia sul mercato dopo l’infortunio di Chiesa: non solo un attaccante, arriverà anche un centrocampista e il nome è quello di Loftus-Cheek. E’ un calciatore inglese, classe 1996. Si tratta di un centrocampista centrale, è stato paragonato a Ballack e Pogba per la forza fisica e per le qualità tecniche. E’ un calciatore moderno, in grado di fare la differenza in entrambe le fasi del gioco. Si è messo in mostra anche per la visione di gioco, è in grado di effettuare passaggi con grande precisione. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del Chelsea, nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lacontinua a muoversi senza sosta sul fronte calciomercato, l’intenzione della dirigenza è quella di rinforzare la rosa. La squadra è competitiva per disputare una seconda parte da protagonista. I bianconeri hanno cambiato strategia sul mercato dopo l’infortunio di Chiesa: non solo un attaccante, arriverà anche une il nome è quello di. E’ un calciatore inglese, classe 1996. Si tratta di uncentrale, è stato paragonato a Ballack e Pogba per la forza fisica e per le qualità tecniche. E’ un calciatore moderno, in grado di fare la differenza in entrambe le fasi del gioco. Si è messo in mostra anche per la visione di gioco, è in grado di effettuare passaggi con grande precisione. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del, nel ...

