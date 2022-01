“Io esco il 24”. Addio al GF Vip, lo confessa di nascosto a Manila Nazzaro: “Devo tornare a lavorare” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nervi sempre più tesi al GF Vip 6. L’atmosfera è diventata pesante a causa di numerosi scontri, polemiche e crolli psicologici dovuti alla durata del reality. Molti vip sono dentro la Casa da metà settembre, sono trascorsi 4 mesi. Anche le critiche ad Alfonso Signorini, colpevole secondo una parte del pubblico di non aver punito Katia Ricciarelli per le sue uscite infelici, non aiutano. Lo stesso conduttore è stato costretto ad entrare per fare una ramanzina ai concorrenti. Ma il clima non è che sia cambiato più di tanto. Ormai è rottura aperta tra le fazioni. Da un lato Lulù e Jessica Selassié con Manuel Bortuzzo e pure Davide Silvestri, dall’altro Katia, Manila e Soleil. La spaccatura tra più giovani e più grandi è totale. Tutto condito da condizioni igieniche precarie per cui i vip sono stati anche puniti recentemente. Poi c’è lui, Gianmaria Antinolfi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nervi sempre più tesi al GF Vip 6. L’atmosfera è diventata pesante a causa di numerosi scontri, polemiche e crolli psicologici dovuti alla durata del reality. Molti vip sono dentro la Casa da metà settembre, sono trascorsi 4 mesi. Anche le critiche ad Alfonso Signorini, colpevole secondo una parte del pubblico di non aver punito Katia Ricciarelli per le sue uscite infelici, non aiutano. Lo stesso conduttore è stato costretto ad entrare per fare una ramanzina ai concorrenti. Ma il clima non è che sia cambiato più di tanto. Ormai è rottura aperta tra le fazioni. Da un lato Lulù e Jessica Selassié con Manuel Bortuzzo e pure Davide Silvestri, dall’altro Katia,e Soleil. La spaccatura tra più giovani e più grandi è totale. Tutto condito da condizioni igieniche precarie per cui i vip sono stati anche puniti recentemente. Poi c’è lui, Gianmaria Antinolfi. ...

