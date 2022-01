Il caso delle violenze sessuali a Capodanno a Milano (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - La procura di Milano ha emesso due provvedimenti di fermo a carico di due giovani di 20 e 18 anni, italiani di origine straniera, indagati per le aggressioni a sfondo sessuale commesse in piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno. I provvedimenti sono stati eseguiti per il concreto e consistente pericolo di fuga, uno a Milano e l'altro Torino. I due sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina. I due giovani di 20 e 18 anni fermati a Milano e Torino per i fatti della notte di Capodanno in piazza Duomo avrebbero commesso "pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette" ha spiegato il procuratore della Repubblica di Milano facenti funzioni Riccardo Targetti. Il provvedimento di fermo è scattato dopo "le perquisizioni" eseguite martedì mattina a cui sono seguiti ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - La procura di Milano ha emesso due provvedimenti di fermo a carico di due giovani di 20 e 18 anni, italiani di origine straniera, indagati per le aggressioni a sfondo sessuale commesse in piazza Duomo a Milano la notte di. I provvedimenti sono stati eseguiti per il concreto e consistente pericolo di fuga, uno a Milano e l'altro Torino. I due sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina. I due giovani di 20 e 18 anni fermati a Milano e Torino per i fatti della notte diin piazza Duomo avrebbero commesso "pesantiquasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette" ha spiegato il procuratore della Repubblica di Milano facenti funzioni Riccardo Targetti. Il provvedimento di fermo è scattato dopo "le perquisizioni" eseguite martedì mattina a cui sono seguiti ...

