Highlights e gol Barcellona-Real Madrid 2-3 dts | Supercoppa spagnola 2022 VIDEO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilcon glied i gol di2-3, sfida valevole per la prima semifinale della. I Blancos la sbloccano nel primo tempo grazie alla rete di Vinicius, che di sinistro batte ter Stegen. Decisivo però l’errore di Busquets, che perde una palla banale in impostazione servendo Benzema. I blaugrana la pareggiano nei minuti finali grazie a Luuk De Jong, che devia fortunosamente un tentativo di rinvio di Militao e beffa Courtois. Nella ripresa Merengues ancora avanti grazie ad un grande Karim Benzema, che da due passi la piazza in porta dopo un doppio miracolo di ter Stegen. La squadra di Xavi la rimette in piedi nei minuti finali con il colpo di testa di Fati. Ai supplementari però viene condannata ...