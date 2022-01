GF VIP | il clamoroso scoop di Urtis | “Io a letto con un vip mentre la moglie guardava”

Advertising

PausaCaff3 : “Ora lo dico io” Sophie e Alessandro, è già successo al GF Vip clamoroso colpo di scena - infoitcultura : Clamoroso retroscena sul “GF Vip”: “E’ entrata solo per…”. Sonia Bruganelli rivela l’imbarazzante verità - infoitcultura : Grande Fratello Vip, clamoroso abbandono? 'Esco, non ce la faccio più' - Gresy73 : RT @zazoomblog: Clamoroso Gf Vip Nathaly Caldonazzo asfalta Soleil con una percentuale pazzesca. Ecco di quanto l’ha distaccata Fan in deli… - zazoomblog : Clamoroso Gf Vip Nathaly Caldonazzo asfalta Soleil con una percentuale pazzesca. Ecco di quanto l’ha distaccata Fan… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP clamoroso

Dal giorno in cui è entrata nella casa del 'Gf' , la modella milanese ha approfittato di ogni ... è comparso un video che ritrae un siparietto a dir poco. L' incidente hot non poteva ...Bassetti e il supercol Covid: "Lo ha preso in carico lui",incrocio in reparto"Sono andato a letto con lui mentre la moglie guardava, poi ho guardato io loro": dalla casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ..."Sono stato con un uomo famoso finito in carcere": confessione choc nella casa del GF Vip. Tutti i telespettatori sono rimasti a bocca aperta ...