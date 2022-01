Disastro Concordia | il Codacons prepara «una class action contro Costa Crociere»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per illustrare la nuova azione collettiva è stato organizzato un webinar con legali ed esperti: sarà aperto a tutti i naufraghi della nave naufragata nel gennaio del 2012

Sono le 21.45 del 13 Gennaio 2012 quando la Costaurta uno scoglio davanti all'isola del ...fare il tradizionale "inchino" avvicinandosi alla costa del Giglio e portando la nave al. ...A 10 anni daldella Costa, Legambiente ricorda il grande impegno profuso dall'associazione a sostegno della comunità dell'Isola del Giglio e torna ad accendere i riflettori sulla necessità di ...Milano, 13 gen. (askanews) - All'isola del Giglio si sono svolte le celebrazioni per ricordare le vittime del disastro della Costa ...Stasera in tv , giovedì 13 gennaio , su Rai 2 a partire dalle ore 21.20, va in onda il documentario Costa Concordia - Cronaca di una ...