Dakar 2022, tappa di oggi Bisha-Bisha: orari, programma, tv, streaming, favoriti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mancano ancora due tappe al termine della 44^ edizione della Dakar 2022, il più famoso ed estenuante rally raid al mondo. La battaglia è assicurata con in quel di Bisha, snodo oltremodo importante che ieri ha accolto l'arrivo della decima frazione. La località araba accoglie una frazione che potremmo definire decisiva. Mancheranno infatti meno di 200 chilometri da Bisha all'arrivo di Jeddah, località di partenza che come noto eleggerà i vari vincitori dopo due lunghissime settimane. Le dune ed il deserto saranno il teatro perfetto per gli ultimi attacchi in ottica generale, la navigazione resta oltremodo importante. Le tappe ad anello di quest'anno si sono mostrate ricche di colpi di scena, i 364 chilometri cronometrati di Bisha non dovrebbero essere ...

