Covid oggi Lazio | 10 272 contagi e 34 morti A Roma 5 061 casi

Sono 10.272 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Registrati 32 morti. I casi a Roma città sono a quota 5.061. Nello specifico "su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755); sono 34 i decessi (+19, il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061", riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. "Per la prima volta nelle ultime settimane c'è un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri"

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Davide Sassoli: "Giornalisti abbiate coraggio". Un caso per tutti, quello delle vecchie frontiere degli stati nazionali che oggi appaiono sempre ... Durante la situazione eccezionale e senza precedenti causata dalla pandemia di Covid - 19, il ...

Inflazione record negli Usa ma le borse tengono "Se l'economia a marzo somiglierà a quella di oggi e le prospettive saranno simili, allora sosterrò ...35 milioni di nuovi casi di infezioni da Covid - 19 e in ospedale sono ricoverate quasi 140mila ...

Bollettino Covid oggi in Italia: ricoveri in aumento. Tutti i dati del 13 gennaio 2022 QUOTIDIANO NAZIONALE Bill Gates: quando Omicron passerà, il Covid sarà come un’influenza stagionale La variante Omicron del Covid si sta espandendo in tutto il mondo a un ritmo da record, ma c’è qualcuno che vede speranza all’orizzonte come Bill Gates. E non un qualcuno qualsiasi perché parliamo di ...

Covid, in Sardegna 1296 nuovi casi e una vittima: salgono i ricoveri Sono 1296 gli ulteriori casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna (ieri erano stati 1.307). Il dato sulla base di 4856 persone testate. Si registra, purtroppo, anche il ...

