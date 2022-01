Coppa d’Africa 2022 | il Camerun vince con un netto 4-1 contro l’Etiopia e passa il turno

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è aperta ufficialmente la seconda giornata per quanto riguarda la fase a gironi della. A rompere il ghiaccio ci hanno pensato i padroni di casa delche, allo Stadio Paul Biya di Yaoundé, hanno regolato con il punteggio di 4-1in un match che ha avuto storia solamente in avvio. Con questo risultato i “Leoni indomabili” salgono sempre più in vetta al Gruppo A a quota 6 punti in classifica eno già alsuccessivo, mentre i “Walyas” rimangono fermi ancora a zero punti. La giornata si concluderà con il secondo impegno del raggruppamento, Capo Verde-Burkina Faso. Ilè sceso in campo con il 3-5-2 con Onana tra i pali, linea difensiva composta da Castelletto, Ngadeu e Tolo, quindi centrocampo con Fai e ...