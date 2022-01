Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 09:15 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viabilità DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MAGGIORI DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA BRACCIANESE CODE TRA BASSANO RomaNO E BRACCIANO NELLE DUE DIREZIONI, ATTENZIONE QUI ANCHE PER LA PRESENZA DI GHIACCIO SULLA CARREGGIATA ANDIAMO A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E A 24 Roma TERAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE, SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DALLA BRACCIANESE E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 09.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMAGGIORI DISAGI QUESTA MATTINA A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE E L’ALLERTA NEVE APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA BRACCIANESE CODE TRA BASSANONO E BRACCIANO NELLE DUE DIREZIONI, ATTENZIONE QUI ANCHE PER LA PRESENZA DI GHIACCIO SULLA CARREGGIATA ANDIAMO ASUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E A 24TERAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE, SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DALLA BRACCIANESE E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA ...

