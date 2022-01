"Via i ricoverati con altre patologie". La Lombardia cambia il report Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ripensare i bollettini con una nuova tipologia di dati: queste le proposte delle Regioni per il conteggio dei contagi da coronavirus Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ripensare i bollettini con una nuova tipologia di dati: queste le proposte delle Regioni per il conteggio dei contagi da coronavirus

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - SkyTG24 : In #Lombardia via da conteggi Covid ricoverati con altre patologie risultati positivi - Ettore_Rosato : Con che coraggio si manifesta contro #ObbligoVaccinale mentre gli ospedali rischiano il codice rosso per le file di… - enigmaz666 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid - disicaterina : RT @Gianlustella: Noi che sostenevamo come i numeri della pandemia fossero sin dall’inizio del tutto errati siamo stati chiamati complottis… -