“Tu bleah” GF Vip | scontro epico tra Barù e Katia Ricciarelli Per lui dal pubblico solo applausi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip 6 gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da liti e scontri tra i vipponi che hanno reso cupa l’atmosfera che si respira nella Casa. Una sorta di tutti contro tutti in cui i vari inquilini non se le sono mandate di certo a dire. Anche ilha preso posizione e ha in più occasioni attaccato, le cui frasi nei confronti di Lulù Selassiè non sono passate inosservate. La cantante lirica si è resa protagonista di una serie di espressioni infelici nei confronti degli altri concorrenti. Ha apostrofato Lulù Selassiè prima come “scimmia” – commentando sotto i baffi la discussione avuta con Soleil – e poi, come se non bastasse, definendola “la principessa che sta con le gambe aperte”. Alfonso Signorini in occasione della puntata di venerdì 7 gennaio è anche entrato nella Casa perché ha voluto ...