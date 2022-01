“Tanti soldi, però”. Tina Cipollari, portafoglio gonfio grazie a UeD. Si scopre quanto guadagna al mese (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tina Cipollari è una grande protagonista di ‘Uomini e Donne’ e in tutti questi lunghi anni è sempre stata al centro delle dinamiche in studio. Maria De Filippi non potrebbe mai rinunciare alle sue qualità professionali e soprattutto agli scontri con Gemma Galgani, che senza ombra di dubbio hanno permesso di alzare gli ascolti del dating show. Ma in Tanti si sono sempre chiesti quanto guadagna l’opinionista per svolgere questo lavoro. Ed ecco che è uscita fuori la cifra decisamente da capogiro. Nelle scorse settimane si è parlato di Tina Cipollari anche al ‘GF Vip’ per una clamorosa rivelazione di Giucas Casella, il quale ha detto di aver avuto un flirt con lei in passato. E la Vamp ha replicato così: “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è una grande protagonista di ‘Uomini e Donne’ e in tutti questi lunghi anni è sempre stata al centro delle dinamiche in studio. Maria De Filippi non potrebbe mai rinunciare alle sue qualità professionali e soprattutto agli scontri con Gemma Galgani, che senza ombra di dubbio hanno permesso di alzare gli ascolti del dating show. Ma insi sono sempre chiestil’opinionista per svolgere questo lavoro. Ed ecco che è uscita fuori la cifra decisamente da capogiro. Nelle scorse settimane si è parlato dianche al ‘GF Vip’ per una clamorosa rivelazione di Giucas Casella, il quale ha detto di aver avuto un flirt con lei in passato. E la Vamp ha replicato così: “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva ...

