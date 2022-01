Supercoppa, Veron: «Inter più solida della Juve. Inzaghi bravo e moderno» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex centrocampista dell’Inter Veron ha parlato della finale di Supercoppa di questa sera tra Inter e Juve Juan Sebastian Veron, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato della finale di Supercoppa Inter-Juve in una Intervista a La Gazzetta dello Sport. Inzaghi può riuscire a fare il bis? «Io ci credo. L’Inter sta facendo un grande campionato ed è prima con merito. In Serie A ha perso una partita su venti: non può essere un caso. Giocare a San Siro sarà un ulteriore vantaggio». Che tecnico è Inzaghi? «bravo e moderno. Alla Lazio ha fatto grandi cose e dopo che è passato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex centrocampista dell’ha parlatofinale didi questa sera traJuan Sebastian, ex centrocampista nerazzurro, ha parlatofinale diin unavista a La Gazzetta dello Sport.può riuscire a fare il bis? «Io ci credo. L’sta facendo un grande campionato ed è prima con merito. In Serie A ha perso una partita su venti: non può essere un caso. Giocare a San Siro sarà un ulteriore vantaggio». Che tecnico è? «. Alla Lazio ha fatto grandi cose e dopo che è passato ...

