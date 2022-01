Stadi semivuoti anche in serie B: limite 5mila spettatori per due giornate (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La capienza per le gare delle prossime due giornate, la 19a di andata e la 1a di ritorno, della serie BKT non sarà superiore ai 5000 spettatori. La decisione della Lega serie B , assunta a tutela... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La capienza per le gare delle prossime due, la 19a di andata e la 1a di ritorno, dellaBKT non sarà superiore ai 5000. La decisione della LegaB , assunta a tutela...

Advertising

Federico_95fd : RT @alessandricci: L'andamento delle TI nel paese dove da mesi non esiste più alcuna restrizione e dove vige greenpass, supergreenpass, zon… - ManuelTucci2 : RT @alessandricci: L'andamento delle TI nel paese dove da mesi non esiste più alcuna restrizione e dove vige greenpass, supergreenpass, zon… - LarcItaliano : RT @alessandricci: L'andamento delle TI nel paese dove da mesi non esiste più alcuna restrizione e dove vige greenpass, supergreenpass, zon… - Chicchi30034355 : RT @alessandricci: L'andamento delle TI nel paese dove da mesi non esiste più alcuna restrizione e dove vige greenpass, supergreenpass, zon… - andytax1976 : RT @alessandricci: L'andamento delle TI nel paese dove da mesi non esiste più alcuna restrizione e dove vige greenpass, supergreenpass, zon… -