Sponsor su Ponte Vecchio illuminato | è polemica Nardella | Vieterò tutto questo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilcon la scritta: "ed by American Express" e il logo della stessa carta di credito proiettato in piazza Santissima Annunziata , sulla facciata e sul colonnato del museo, hanno ...

Advertising

artedipulire : Firenze, Ponte Vecchio illuminato col logo dello sponsor: è polemica. La scritta «American Express» su Ponte Vecchi… - odalysio : RT @Corriere: A Firenze Ponte Vecchio illuminato col logo dello sponsor: è polemica - BreakingItalyNe : RT @Corriere: A Firenze Ponte Vecchio illuminato col logo dello sponsor: è polemica - Corriere : A Firenze Ponte Vecchio illuminato col logo dello sponsor: è polemica - frustametafora : @rossimone77 @tomasomontanari Ecco, questa è un’affermazione da ideologo schizzinoso. Io per tutelare il patrimonio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sponsor Ponte

IlVecchio con la scritta: "Sponsored by American Express" e il logo della stessa carta di ... Peccato però che tra tante meraviglie siano spuntati anche gli. Un pugno in un occhio? Un ...Il logo della carta di credito American Express proiettato sia suVecchio e sulla facciata dell'Istituto degli Innocenti. I simboli del Rinascimento che diventano una tela bianca su cui far campeggiare lo spot dell'American Express hanno suscitato le ire dei ...Frenze, le dichiarazioni del primo cittadino e le prese di posizione della Soprintendenza e del direttore degli Uffizi Schmidt ...”Firenze, sponsor su monumenti: sovrintendenza valuta esposto. Il direttore degli Uffizi si dice “allibito e inorridito ...