Serena Rossi distrutta dal dolore: "Ho rinunciato al mio sogno più grande" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora una volta per Serena Rossi non è andata bene: non sarà lei a condurre il Festival di Sanremo quest'anno. Ieri è stato annunciato il nome delle cinque conduttrici che affiancheranno Amadeus, e tra queste non c'è il nome della Rossi. La conduttrice è stata presente al Festival in diverse occasioni, ma quest'anno non sarà lei a condurlo. Il pubblico è molto deluso. Ieri sera, nell'edizione del Tg 1 delle 20, Amadeus ha annunciato i nomi delle cinque donne che lo supporteranno con il festival di Sanremo. Per la prima serata ci sarà Ornella Muti, seguita dalla seconda Lorena Cesarini, terza Drusilla Foer, la quarta con Maria Chiara Giannetta ed infine Sabrina Ferilli. Molte persone stavano aspettando il nome di Serena Rossi, e purtroppo non è arrivato, con grande disappunto del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora una volta pernon è andata bene: non sarà lei a condurre il Festival di Sanremo quest'anno. Ieri è stato annunciato il nome delle cinque conduttrici che affiancheranno Amadeus, e tra queste non c'è il nome della. La conduttrice è stata presente al Festival in diverse occasioni, ma quest'anno non sarà lei a condurlo. Il pubblico è molto deluso. Ieri sera, nell'edizione del Tg 1 delle 20, Amadeus ha annunciato i nomi delle cinque donne che lo supporteranno con il festival di Sanremo. Per la prima serata ci sarà Ornella Muti, seguita dalla seconda Lorena Cesarini, terza Drusilla Foer, la quarta con Maria Chiara Giannetta ed infine Sabrina Ferilli. Molte persone stavano aspettando il nome di, e purtroppo non è arrivato, condisappunto del ...

