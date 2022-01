NoiPA non funziona oggi: segnalati problemi coi cedolini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arrivano in queste ore alcune segnalazioni secondo cui NoiPA non funziona. Un disservizio di cui si sa poco finora, ma con riscontri sui social che mi inducono a trattare l’argomento per chi ha bisogno di accedere ai cedolini. Avevamo trattato marginalmente l’argomento all’inizio della pandemia, a proposito di una bufala che aveva investito i dipendenti statali. oggi 12 gennaio, invece, bisogna prestare attenzione a potenziali disservizi che anche voi potreste registrare nelle prossime ore. NoiPA non funziona a detta di alcuni utenti: occhio ai cedolini Dunque, NoiPA non funziona da giorni. Qualcuno parla di sito in manutenzione, al punto che strade alternative potrebbero consentirvi l’accesso in piattaforma, come suggerito in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arrivano in queste ore alcune segnalazioni secondo cuinon. Un disservizio di cui si sa poco finora, ma con riscontri sui social che mi inducono a trattare l’argomento per chi ha bisogno di accedere ai. Avevamo trattato marginalmente l’argomento all’inizio della pandemia, a proposito di una bufala che aveva investito i dipendenti statali.12 gennaio, invece, bisogna prestare attenzione a potenziali disservizi che anche voi potreste registrare nelle prossime ore.nona detta di alcuni utenti: occhio aiDunque,nonda giorni. Qualcuno parla di sito in manutenzione, al punto che strade alternative potrebbero consentirvi l’accesso in piattaforma, come suggerito in ...

ClaudeTadolti : @federicafan @GuidoCrosetto Resterà senza molto altro se continuate a non capire cosa sia in realtà il #greenpass g… - tamangha : RT @macaoita: Ma #Brunetta lo sa che Noipa, il sistema di gestione del personale della PA, non accetta più di 8 gg al mese in #smartworking? - bx1ale_cia : RT @macaoita: Ma #Brunetta lo sa che Noipa, il sistema di gestione del personale della PA, non accetta più di 8 gg al mese in #smartworking? - VotaSpartaco : RT @macaoita: Ma #Brunetta lo sa che Noipa, il sistema di gestione del personale della PA, non accetta più di 8 gg al mese in #smartworking? - francescomarzi : @INPS_it Purtroppo sul portale INPS sono costretto a flagrare la casella “figlio a carico” per poter procedere, ma… -