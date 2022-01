MOVIOLA – Inter-Juventus, De Sciglio su Dzeko: è rigore. Lautaro fa 1-1 (VIDEO) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Inter trova il gol del pareggio. Nel match contro la Juventus, valevole per la Supercoppa italiana 2021, i ragazzi di Simone Inzaghi reagiscono al gol subito da McKennie grazie ad un calcio di rigore fischiato da Doveri per fallo di De Sciglio ai danni di Dzeko. Un colpo di tacco illuminante di Perisic serve il bosniaco che, anticipa il terzino bianconero, e con esperienza si fa fare fallo. Il rigore c’è. Dal dischetto Lautaro non fa prigionieri: destro forte e 1-1. Ecco il VIDEO. https://streamable.com/abejol SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’trova il gol del pareggio. Nel match contro la, valevole per la Supercoppa italiana 2021, i ragazzi di Simone Inzaghi reagiscono al gol subito da McKennie grazie ad un calcio difischiato da Doveri per fallo di Deai danni di. Un colpo di tacco illuminante di Perisic serve il bosniaco che, anticipa il terzino bianconero, e con esperienza si fa fare fallo. Ilc’è. Dal dischettonon fa prigionieri: destro forte e 1-1. Ecco il. https://streamable.com/abejol SportFace.

