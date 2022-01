Maserati torna a correre in Formula E (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maserati raccoglie la sfida della Formula E e sarà la prima casa italiana a partecipare al campionato dedicato alle monoposto elettriche, a partire dalla prossima stagione, ovvero dal 2023. Un ritorno in pista che rinnova l’anima agonistica che è parte integrante del Dna del Tridente, caratterizzato da sempre da uno spirito di pura competizione. Del resto, la combinazione tra la tradizione sportiva Maserati e il suo approccio innovativo all’elettrificazione è perfettamente in linea con l’ABB FIA Formula E World Championship. Allo stesso tempo, Maserati è impegnata nel lancio di Folgore, cioè la prossima gamma di modelli completamente elettrificata che comprenderà il nuovo SUV Grecale, le GranTurismo e GranCabrio, nonché la super sportiva MC20. La Casa emiliana debutterà sulla griglia di partenza della ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)raccoglie la sfida dellaE e sarà la prima casa italiana a partecipare al campionato dedicato alle monoposto elettriche, a partire dalla prossima stagione, ovvero dal 2023. Un ritorno in pista che rinnova l’anima agonistica che è parte integrante del Dna del Tridente, caratterizzato da sempre da uno spirito di pura competizione. Del resto, la combinazione tra la tradizione sportivae il suo approccio innovativo all’elettrificazione è perfettamente in linea con l’ABB FIAE World Championship. Allo stesso tempo,è impegnata nel lancio di Folgore, cioè la prossima gamma di modelli completamente elettrificata che comprenderà il nuovo SUV Grecale, le GranTurismo e GranCabrio, nonché la super sportiva MC20. La Casa emiliana debutterà sulla griglia di partenza della ...

