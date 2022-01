Ita decolla e buca subito i target | i ricavi fanno -50% E i vertici mettono le mani avanti sul piano assunzioni

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo spettro di Alitalia? Ita inizia a volare e. Tanto che isono costretti a mettere lesuldiprevisto: nei primi due mesi e mezzo di vita, la nuova società del ministero dell’Economia che dal 15 ottobre vola al posto di Alitalia costata alle casse dello Stato 13 miliardi di euro in meno di 50 anni, ha incassato circa 86 milioni di euro, il 50% in meno rispetto alindustriale. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Ita decolla e buca subito i target. Mani avanti sul piano di assunzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ita decolla

Affaritaliani.it

Economia Il presidente diAirwayscon un affare in conflitto di interessi Il voto parlamentare sul decreto che ha consentito adi partire è stato un momento importante della partita. ...La carriera di Annsempre più e inizia un tour internazionale, mentre a casa Henry si prende cura della piccola. Una storia d'amore, un musical spiazzante, a tratti folle, cupo e poco ...L’audizione in Parlamento dei vertici della nuova compagnia Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini. Pesano la variante Omicron e la perdita della continuità territoriale sarda ...L’audizione in Parlamento dei vertici della nuova compagnia Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini. Pesano la variante Omicron e la perdita della continuità territoriale sarda ...