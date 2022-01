Federica Calemme confessa: “ecco perchè non voglio continuare a conoscere Gianmaria!” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Federica Calemme torna a parlare del suo repentino allontanamento da Gianmaria Antinolfi. Le sue dichiarazioni spiazzano Jessica Selassiè Federica Calemme cerca, ancora una volta, di giustificare il repentino allontanamento nei confronti di Gianmaria Antinolfi e confessa a Jessica Selassiè che viversi una nuova conoscenza fuori è diverso che viverla all’interno della casa: “Qua è diverso. Io ti avevo messo al corrente della situazione” – dichiara la princess. La napoletana, inoltre, ritiene che a sbagliare sia stato Gianmaria: “io lo avevo avvisato che c’era qualcuno ad aspettarmi. Lui non si è tutelato abbastanza e si è avvicinato a me troppo velocemente non tenendo conto della mia situazione”. Poi aggiunge: “Non rinnego il bacio e lo rifarei. Ma se mi sveglio la mattina e penso ad un altra persona ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)torna a parlare del suo repentino allontanamento da Gianmaria Antinolfi. Le sue dichiarazioni spiazzano Jessica Selassiècerca, ancora una volta, di giustificare il repentino allontanamento nei confronti di Gianmaria Antinolfi ea Jessica Selassiè che viversi una nuova conoscenza fuori è diverso che viverla all’interno della casa: “Qua è diverso. Io ti avevo messo al corrente della situazione” – dichiara la princess. La napoletana, inoltre, ritiene che a sbagliare sia stato Gianmaria: “io lo avevo avvisato che c’era qualcuno ad aspettarmi. Lui non si è tutelato abbastanza e si è avvicinato a me troppo velocemente non tenendo conto della mia situazione”. Poi aggiunge: “Non rinnego il bacio e lo rifarei. Ma se mi sveglio la mattina e penso ad un altra persona ...

