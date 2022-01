Covid, stretta in Vaticano: super green pass rafforzato e mascherina Ffp2' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ora i no - vax se la prenderanno anche con la Santa Sede. In Vaticano vige l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in tutti i luoghi al chiuso. Lo prevede un'ordinanza che sospende, inoltre, tutte ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ora i no - vax se la prenderanno anche con la Santa Sede. Invige l'obbligo di indossare lain tutti i luoghi al chiuso. Lo prevede un'ordinanza che sospende, inoltre, tutte ...

Advertising

RaiNews : Obbligo vaccinale per gli 'over 50' fino al 15 giugno, dipendenti senza green pass sospesi e senza stipendio, lasci… - francagiansol : Papa Francesco, stretta anti-Covid in Vaticano: multe fino a 1.500 euro a chi non porta la Ffp2… - acistampa : Visto l’aumento dei contagi da Covid-19 il Governatorato dello Stato della Città del #Vaticano ha disposto fino al… - mondo_oggi : NUOVA STRETTA SUI NON VACCINATI OVER 50 NUOVA STRETTA SUI NON VACCINATI OVER 50 - Migliorini_Nico : NUOVA STRETTA SUI NON VACCINATI OVER 50 NUOVA STRETTA SUI NON VACCINATI OVER 50 -