Covid, da 14 gennaio riattivati a Milano due moduli terapia intensiva (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 14 gennaio saranno riattivati a Milano i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita in Fiera Milano City. Anche questa volta il coordinamento è affidato al Policlinico di Milano che, assieme al Niguarda e ad altre strutture, fornirà il personale medico e tecnico sanitario.  L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 14sarannoi primi duedinella struttura temporanea allestita in FieraCity. Anche questa volta il coordinamento è affidato al Policlinico diche, assieme al Niguarda e ad altre strutture, fornirà il personale medico e tecnico sanitario.  L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Secondo i dati della Società italiana di pediatria, al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 in terapia intensiva per Co… - GiovaQuez : Società italiana pediatria: 'Al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispett… - ilpost : Il 14 gennaio riaprirà l’ospedale della Fiera di Milano per i malati di COVID-19 - Salvamarga88 : @GiovaQuez Per metà febbraio le terze dosi dovrebbe essere completate giusto? Naturalmente escluso chi ha preso il… - cronaca_news : Portogruaro, dramma familiare: moglie e marito si ammalano di Covid durante le vacanze natalizie, lei muore il prim… -