Covid, allarme di Fauci: «Omicron colpirà tutti, ma i non vaccinati pagheranno un prezzo maggiore» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anthony Fauci, superesperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid, sottolineando che i non vaccinati pagheranno invece un prezzo maggiore. Dice: «Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti" alla variante e molti di loro "saranno probabilmente infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno» L'articolo proviene da Firenze Post.

