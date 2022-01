WTA Adelaide II 2022 | Jasmine Paolini sconfigge Storm Sanders e accede agli ottavi di finale

(Di martedì 11 gennaio 2022) Bella vittoria dinel primo turno del WTA 250 diII. L’azzurra supera l’australiana(n.135 del ranking) per 7-5 6-2 e strappa il pass per glidi. Tra l’italiana e i quarti ci sarà ora la sfida contro la statunitense Lauren Davis (n.95 WTA). L’inizio di partita non vede grandi scossoni. I primi tre game scorrono via veloci, poi nel quartoè brava ad annullare una palla break e agguanta così il 2-2.continua a non concedere nulla al servizio, mentre l’australiana si salva anche nel sesto e nell’ottavo game dopo aver cancellato altre sei palle break. Il set sembra avviarsi verso il tie-break, ma nel dodicesimo gioco arriva la svolta: la numero 52 del ranking si porta sul ...

( Travaglia vs Kecmanovic, secondo incontro dalle 01.00 italiane) 01.00 Tennis,250II - Diretta tv su SuperTennis TV, live streaming su supertennis.tv. ( Paolini va Sanders, terzo ...Jasmine Paolini dovrà vedersela con Storm Sanders , in occasione del match valevole per il primo turno del250 di2 2022 . L'azzurra proverà a prepararsi nel migliore dei modi in vista degli Australian Open, dopo un 2021 esaltante in quanto a risultati ottenuti sul veloce. L'azzurra, dotata di ...Secondo successo stagionale per Jasmine Paolini, che all'esordio nel Wta di Adelaide 2 2022 supera la padrona di casa Storm Sanders.Belinda Bencic (WTA 23) ha iniziato nel migliore dei modi la sua fase di avvicinamento agli Australian Open. Scesa in campo per la prima volta nel 2022 a Sydney, la 24enne sangallese non ha lasciato s ...